الجيش الأميركي يؤكد مقتل القيادي الداعشي ابراهيم القحطاني بعملية في سوريا

2023/02/15 | 19:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت القيادة المركزية الأميركية، الأربعاء، مقتل عضو بارز في تنظيم داعش، ويدعى إبراهيم القحطاني خلال غارة أميركية، كان مسؤلا عن هجمات التنظيم على مراكز احتجاز متطرفين.

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