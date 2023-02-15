العبودي: كلية طب الزهراء تمثل إضافة مهمة للتعليم الطبي في البصرة

2023/02/15 | 19:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الأربعاء، أن الجامعات العراقية تشهد تحديثا نوعيا في برامجها وخططها العلمية، بما يؤمن مواكبتها للمتغيرات الأكاديمية محليا وإقليميا وعالميا.وذكرت الوزارة في […]

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