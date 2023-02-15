منظمة الهجرة: 73 مهاجرًا

2023/02/15 | 19:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المنظمة الدولية للهجرة عبر تويتر، الخميس، إن 73 مهاجرًا "في عداد المفقودين ويفترض أنهم قد لقوا حتفهم"، بعد غرق سفينة قبالة الساحل الليبي، الثلاثاء.

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