ما موقف العراق؟.. القانون: أمريكا تسيطر على الحركة المالية عبر “سويفت”

2023/02/15 | 19:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رأى النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر الجبوري، الاربعاء، ان امريكا لن تسمح للعراق بالخروج من البنك الفدرالي بمحض ارادته، فيما اكد ان واشنطن مسيطرة على التعاملات المالية للبنك الفدرالي.وقال الجبوري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “امريكا لن تسمح للعراق بالخروج من البنك الفدرالي “، مشيرا الى ان “امريكا وضعت سياسات وفقرات بما يخدم المصلحة الخاصة لهم على حساب جميع الدول المنضوية في البنك الفدرالي”.وتابع، ان “واشنطن تسيطر على الحركة المالية العالمية من خلال نظام سويفت الالكتروني ولن يستطيع العراق الخروج من هذا النظام في الوقت الحالي”، لافتا الى ان “الاخيرة تفرض مرور الدولار في البنك الفدرالي قبل ان يصل الى العراق جراء عملية بيع النفط”.

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