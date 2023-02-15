ضبط متجاوز على أرض مساحتها (١٧) دونماً بنينوى وتقطيعها وبيعها خلافاً للقانون

2023/02/15 | 20:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة النزاهة، الأربعاء، عن ضبط متجاوز على أرض مساحتها (١٧) دونماً في محافظة نينوى و"تقطيعها وبيعها خلافاً للقانون".

وأفادت النزاهة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، بأن :"ملاكات دائرة التحقيقات في الهيئة تمكنت من ضبط أحد المتجاوزين على أرض عائدة للدولة وتقطيعها وبيعها خلافاً للقانون".

وأوضح البيان، أن "العمليَّة التي نُفِّذَتْ بموجب مذكرةٍ قضائيةٍ" مشيراً إلى "قيام فريق من مديريَّة تحقيق الهيئة في محافظة نينوى بضبط أحد المتجاوزين على قطعة أرض عائدة للدولة في برطلة الغربيَّة وتقطيعها وبيعها".

وأشارت النزاهة إلى، أن "قطعة الأرض تعود لوزارة الماليَّة وجنسها أرض زراعيَّة".

وأضافت، إن "تحريات الفريق وتحقيقاته الأوليَّة أوضحت أن المتهم أقدم على التصرف بالأرض البالغة مساحتها (١٧) دونماً وتقطيعها بدون استحصال موافقاتٍ أصوليَّةٍ،" لافتة إلى "قيامه بتحويل مسار مجرى الوادي وإنشاء مجرى صندوقي لمياه الأمطار على حسابه الخاص؛ لغرض إنشاء طريق مُؤَدٍّ إلى قطعة الأرض المتجاوز عليها".

و"سيق المتهم إلى قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، وبعد عرض محاضر الضبط الأصوليَّة والمضبوطات على أنظاره ، قَرَّرَ توقيفه وإجراء التحقيق في القضيَّة؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات العراقي، وفقاً للبيان .

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