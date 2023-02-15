كمارك كردستان تبدي استعدادها للتعاون في إغلاق المنافذ الوهمية

2023/02/15 | 20:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -أربيل

أبدى مدير عام كمارك كردستان سامال عبد الرحمن، اليوم الأربعاء، استعداد الإقليم للتعاون بقضية غلق المعابر غير الرسمية.

وقال عبد الرحمن في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "إقليم كردستان على استعداد تام للتعاون مع الحكومة الاتحادية في غلق أي معبر غير رسمي".

وأضاف أن "هنالك مبالغات كبيرة وتلفيق على أوضاع المنافذ في الإقليم من قبل شخصيات سياسية تستهدف الإقليم، وعلى العكس فأننا نطبق ونلتزم بمعايير الحكومة الاتحادية وشروطها".

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