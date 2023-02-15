2023/02/15 | 20:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الأمانة العامة لمجلس رئاسة الوزراء، اليوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد في بغداد.

وقالت الأمانة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه " تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الرسمية في محافظة بغداد، ليوم غد الخميس، الموافق، السادس عشر من شهر شباط، سنة 2023، باستثناء الدوائر الخدمية والأمنية".

وأضافت أن "العطلة جاءت بالتزامن مع ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم عليه السلام".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمانة العامة تعطل الدوام الرسمي ليوم غد في بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمانة العامة تعطل الدوام الرسمي ليوم غد في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).