هل ينتقم الله من البشر بالزلازل؟

2023/02/15 | 20:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا وما نتج عنه من خسائر بشرية كبيرة ودمار هائل وما نقلته وسائل الإعلام من صور حية لانهيار الأبنية واستخراج الأحياء والجثث من تحت الأنقاض سجالاً عبر وسائل التواصل الإجتماعي عندما قال بعض الإسلاميين المتشددين إن ما حصل هو عقاب من الله

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