2023/02/15 | 20:32 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: على رغم الاعلانات والتحليلات باحتمال عودة التيار الصدري الى العملية السياسية، غير ان لا...

ظهرت المقالة الانشقاقات وتعديل قانون الانتخابات يضعان التيار الصدري أمام تحدي العودة أولاً على المسلة.

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