2023/02/15 | 20:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني صرح النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي،اليوم الاربعاء بأن هدفه الفوز بالألقاب، ووظيفته أن يضع الكرة في الشباك، وذلك قبل مواجهة أرسنال مساء اليوم الأربعاء في “البريمير ليغ”.ويحل فريق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هالاند: هدفي هو الفوز بالألقاب ووظيفتي أن أضع الكرة في الشباك المركز الخبري الوطني.

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