2023/02/15 | 20:50 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wWonHtg3AQ0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أفاع عملاقة تسقط من سقف منزل على ساكنيه) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أفاع عملاقة تسقط من سقف منزل على ساكنيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).