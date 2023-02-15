أمانة مجلس الوزراء تعطل الدوام الرسمي غداً في بغداد 

2023/02/15 | 20:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد في بغداد فقط.

وقال الأمانة العامة في بيان، إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الرسمية في محافظة بغداد، ليوم غد الخميس، باستثناء الدوائر الخدمية والأمنية، بالتزامن مع ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم (عليه السلام)".

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