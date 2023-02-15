2023/02/15 | 20:55 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: sT3vwdebh7A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عاضة ازياء عراقية مقيمة في امريكا تزول اربيل وتعبر عن اعجابها بالتطور العمراني في اقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عاضة ازياء عراقية مقيمة في امريكا تزول اربيل وتعبر عن اعجابها بالتطور العمراني في اقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).