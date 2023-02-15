العمليات المشتركة: مقتل 12 إرهابياً بضربات استباقية لتأمين زيارة الإمام الكاظم (ع)

2023/02/15 | 21:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأربعاء، مقتل 12 إرهابياً بضربات استباقية لتأمين زيارة الإمام الكاظم "ع" في ذكرى استشهاده.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم) إن "القوات الأمنية نفذت في الساعات الماضية ضربات استباقية جوية وعمليات نوعية لتأمين الزيارة في شمال وغرب وجنوب غرب بغداد أسفرت عن مقتل 12 إرهابياً".

وأضاف أنه "قد تكون هنالك عمليات خارج بغداد لكن لها علاقة بخطة تأمين الزيارة لإنها مرتبطة بتأمين الأطواق الأمنية في الطريق إلى العاصمة حيث مرقد الإمام الكاظم عليه السلام".

وتابع إن "قيادة العمليات المشتركة عقدت اجتماعاً ضم جميع الأجهزة الأمنية للتنسيق بشأن تأمين الزيارة وتقسيم الأدوار وهنالك تنسيق عالٍ فيما بينها ونحن مستعدون للتعامل مع الزيادة في عدد الزائرين وجاء قرار القائد العام بفتح الشارع الرابط بين منطقة العلاوي والجسر المعلق أمام الزائرين لتخفيف الزخم وتوفير مرونة أكبر للخطة الأمنية".

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