رفض إيزيدي جديد لإتفاق سنجار: لا عودة للبيشمركة

2023/02/15 | 21:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _نينوى

أبدى السياسي الإيزيدي، فهد حامد، الأربعاء، رفضه "التام" لموضوع تطبيق اتفاق قضاء سنجار بين الحكومة الاتحادية ببغداد وحكومة إقليم كردستان في أربيل المبرم بينهما في 2020.

وقال حامد في حديث لـ(بغداد اليوم) إن :"هذا الإتفاق مرفوض من الأساس كونه يخالف الدستور والقانون" على حد قوله.

وأضاف، أن "سنجار، مدينة عائدة للحكومة الاتحادية، وقوات البيشمركة هي حرس لحدود الإقليم فقط".

وشدد حامد على "رفض أي عودة لقوات البيشمركة والأسايش إلى قضاء سنجار" مؤكداً، ان "أي محاولة تحت هذا الصدد لغرض إرضاء الأحزاب الكردية وسنرفضها رفضاً قاطعاً" حسب قوله.

يذكر ان الحكومة الاتحادية السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، وقعت في 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، اتفاقاً مع حكومة اقليم كردستان، يقضي بحفظ الأمن في قضاء سنجار من قبل قوات الأمن الاتحادية، بالتنسيق مع قوات إقليم كردستان، وإخراج كل الجماعات المسلحة "غير القانونية" إلى خارج القضاء.

كما ينص الاتفاق أيضاً، على إنهاء وجود منظمة حزب العمال الكردستاني (بي كا كا) في سنجار، وإلغاء أي دور للكيانات المرتبطة بها في المنطقة، لكن هذا الاتفاق بقى متعثراً ولم ينفذ بشكل كامل بحسب حكومة الإقليم التي طالما تدعو الى تطبيقه على الأرض.

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