2023/02/15 | 21:03 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- "عندما لا يبقى للناس شيء يأكلونه، سيلتهمون الأغنياء".
بابتذالٍ شديد اقتبس من جان جاك روسو، مدركةً أن في حسابي البنكي مبلغ يكفي لاستمرارية الاحتياجات اليومية
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("التهموا الأغنياء!" ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بابتذالٍ شديد اقتبس من جان جاك روسو، مدركةً أن في حسابي البنكي مبلغ يكفي لاستمرارية الاحتياجات اليومية
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("التهموا الأغنياء!" ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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