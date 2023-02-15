"التهموا الأغنياء!" 

2023/02/15 | 21:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "عندما لا يبقى للناس شيء يأكلونه، سيلتهمون الأغنياء".بابتذالٍ شديد اقتبس من جان جاك روسو، مدركةً أن في حسابي البنكي مبلغ يكفي لاستمرارية الاحتياجات اليومية

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