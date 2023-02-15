هذا كل ما يجب أن تعرفه عن حساب الادخار للتقاعد في كندا RRSP

2023/02/15 | 21:05 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا كنت ترغب في تخفيض فاتورة ضريبة الدخل الخاصة بك، أو تطمح للادخار لشراء منزلك الأول في كندا، أو ربما هدفك هو دفع مستحقات تعليمك، فيمكن أن يساعدك حساب الادخار للتقاعد في كندا RRSP على تحقيق هذه الأهداف بشكل أسرع.تسمح لك خطة RRSP بالاحتفاظ بمزيد من المال عن طريق خفض فاتورة ضريبة الدخل الحالية، […]

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