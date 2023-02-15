2023/02/15 | 21:05 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _VLiJ-CeM7w

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كاميرا الرشيد تنقل مراسم احياء ذكرى استشهاد الامام الكاظم عليه السلام) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كاميرا الرشيد تنقل مراسم احياء ذكرى استشهاد الامام الكاظم عليه السلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).