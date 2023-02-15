2023/02/15 | 21:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن رئيس اتحاد الطلاب المصريين في تركيا، أحمد ماهر،اليوم الاربعاء، عن إجلاء عدد كبير من المصريين حتى الآن من تركيا.وأضاف أن” عدد الطلاب الذين تم إجلاؤهم من الولايات التي شهدت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إجلاء عشرات المصريين من تركيا المركز الخبري الوطني.

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