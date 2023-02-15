مصدر يكشف عن تغييرات

2023/02/15 | 21:47 - المصدر: بغداد اليوم

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مصدر مطلع في حكومة الأنبار المحلية يكشف عن تغييرات كبيرة في المناصب في المحافظة

اعفاء حسين علي حسين قائممقام قضاء راوة من منصبه وتكليف خالد وليد مجيد بدلاً عنه

مدير هيئة التقاعد في الانبار انس ياسين العلواني يقدم طلب اعفائه من منصبه الى رئيس هيئة التقاعد العامة

تكليف تركي محمد خلف قائممقام القائم

تكليف خالد حمد سعيد مديراً لناحية كبيسة

خالد احمد السلماني معاون محافظ الانبار

اعفاء مثنى سبتي من منصب مدير زراعة الانبار وتنسبه الى مستشارية محافظة الانبار

تكليف سنان محمد علي شافي مديراً لزراعة الانبار

تكليف مروان ضياء حامد مديراً لشعبة زراعة الجزيرة

انهاء تكليف خالد زامل سعيد من مهام ناحية كبيسة وتكليفه مديراً لبلديات الانبار

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