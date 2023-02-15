المحافظات العراقية التي قررت تعطيل الدوام الخميس

2023/02/15 | 21:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت ست محافظات – حتى الآن- بالإضافة الى بغداد، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس، بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم (عليه السلام).

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أعلنت مساء اليوم تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الرسمية في محافظة بغداد، غداً، باستثناء الدوائر الخدمية والأمنية، بالتزامن مع المناسبة.

كما أعلنت محافظات (واسط، الديوانية، ‏ديالى، ‏المثنى، ‏ذي قار، ‏كربلاء) ذات القرار بالتعطيل.

فيما أصدرت إدارة محافظة كركوك، في وقت سابق اليوم، توجيهاً لدوائرها كافة بمنح الموظفين الراغبين بأداء مراسيم الزيارة إجازة رسمية عن دوام الغد دون ان تعلن قراراً بالتعطيل.

ومن المتوقع ان تعلن محافظات أخرى تباعاً خلال الساعات المقبلة تعطيل الدوام فيها.

وتدخل الزيارة الرجبية ذروتها الليلة وصباح الغد في مدينة الكاظمية وسط استنفار أمني وخدمي.

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