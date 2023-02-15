في عداد مفقودي زلزال تركيا.. وكيل أعمال لاعب غاني يكشف لـCNN آخر التطورات بشأن

2023/02/15 | 22:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يزال الغاني كريستيان أتسو، لاعب نادي هاتاي سبور التركي، في عداد المفقودين بعد 10 أيام من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، الإثنين الماضي، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، حسب ما قال وكيل أعماله لشبكة CNN، الأربعاء.

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