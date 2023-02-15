أوكرانيا تعلن إسقاط

2023/02/15 | 22:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أوكرانيا، الأربعاء، إسقاط عدد من "المناطيد" التي أرسلتها روسيا لاختبار أنظمة دفاعها الجوي في كييف.

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