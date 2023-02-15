اطلاق سراح جاسم الاسدي الخبير في شؤون البيئة

2023/02/15 | 22:24 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن شقيق الخبير في شؤون البيئة جاسم الاسدي، الأربعاء، عن اطلاق سراح الاخير.

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