2023/02/15 | 22:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KkJI1asljn8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حكومة الاطار تكمم الافواه بالديمقراطية..من المحتوى الهابط لتقيد الراي والحرية | #كلام_معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حكومة الاطار تكمم الافواه بالديمقراطية..من المحتوى الهابط لتقيد الراي والحرية | #كلام_معقول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).