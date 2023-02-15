كربلاء تسوق اكثر من مليون دجاجة الى اسواقها المحلية (صور)

2023/02/15 | 22:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية زراعة كربلاء المقدسة،

اليوم الاربعاء، عن تسويق اكثر من

مليون دجاجة و34 مليون بيضة و 194 طن من

لحوم الدجاج المجزور الى الاسواق

المحلية خلال شهر كانون الثاني الماضي.

وقال مدير زراعة كربل

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