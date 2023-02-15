بالصور:جولة في الطريق للوصول الى مرقد الامامين الجوادين واعداد الزائرين في تصاعد

2023/02/15 | 22:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية صورا من داخل

العتبة الكاظمية المقدسة لحركة

الزائرين هذا اليوم الاربعاء الثالث

والعشرون من شهر رجب حيث ما زال توافد

الزائرين من مختلف المحافظات الى مدينة

الكاظمية المقدسة مستمرا

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