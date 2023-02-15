تقرير بريطاني يفجر مفاجأة: فريق صهيوني تلاعب بالانتخابات حول العالم

2023/02/15 | 22:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

كشف تحقيق نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، عن فريق من المتعاقدين التابعين للكيان الصهيوني الذي يزعم بأنه تلاعب بأكثر من 30 عملية انتخابية حول العالم باستخدام القرصنة والتخريب والمعلومات المضللة الآلية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفقاً لـ«الغارديان»، فإن الفريق الصهيوني يديره عنصر سابق في القوات الخاصة الصهيونية يبلغ من العمر 50 عامًا يدعى (تل حنان)، يعمل باسم مستعار (خورخي)، إذ تمكن من التدخل في الانتخابات التي تجري في بلدان مختلفة لأكثر من عقدين.

وقالت الصحيفة إنه تم الكشف عن الفريق الصهيوني الذي يديره حنان من خلال تحقيق أجراه الاتحاد الدولي للصحافيين، بعد التوصل إلى لقطات سرية ووثائق حصلت عليها «الغارديان» التي واجهت حنان بالوقائع إلا أنه أنكر ارتكاب أي مخالفات.

كما كشف التحقيق عن تفاصيل غير عادية حول كيفية استخدام أسلحة المعلومات المضللة من قبل فريق «خورخي» الذي احترف التدخل السري في الانتخابات من دون أي أثر، كما تعمل المجموعة أيضًا مع عملاء من الشركات.

وبحسب الصحيفة، فإن حنان لديه العديد من العملاء السريين الذي أخبرهم أن خدماته التي وصفت بـ «العمليات السوداء»، كانت متاحة لوكلاء المخابرات والحملات السياسية والشركات الخاصة التي أرادت التلاعب بالرأي العام سراً.

وقال إن فريقه قد استخدم تلك العمليات في جميع أنحاء إفريقيا وأميركا الجنوبية والوسطى والولايات المتحدة وأوروبا.

جيش ضخم

إحدى خدمات «خورخي» الرئيسية هي حزمة برامج متطورة أو Advanced Impact Media Solutions أو Aims، حيث يتحكم في جيش ضخم من آلاف الملفات الشخصية المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي على «تويتر ولينكد إن وفيسبوك وتليغرام و«جي ميل» وانستغرام ويوتيوب، كما استخدم بعض الصور الرمزية لديها حسابات أمازون مع بطاقات ائتمان ومحافظ بيتكوين وحسابات Airbnb .

يضم اتحاد الصحفيين الذي حقق مع «خورخي» مراسلين من 30 وسيلة إعلامية بما في ذلك «ليموند ودير شبيغل و El País»، حيث تم تنسيق المشروع، وهو جزء من تحقيق أوسع في صناعة المعلومات المضللة، من قبل Forbidden Stories، وهي منظمة فرنسية غير ربحية تتمثل مهمتها في متابعة عمل المراسلين الذين تعرضوا للاغتيال أو التهديد أو السجن.

تم تصوير اللقطات السرية من قبل ثلاثة مراسلين اقتربوا من فريق خورخي متظاهرين بأنهم عملاء محتملين.

في أكثر من ست ساعات من الاجتماعات المسجلة سرًا، تحدث حنان وفريقه عن كيفية جمع المعلومات الاستخبارية عن المنافسين، بما في ذلك استخدام تقنيات القرصنة للوصول إلى حسابات Gmail و Telegram.

وخلال الاجتماع تفاخر حنان بقدرته على بث المواد الإعلامية من خلال القنوات الإخبارية والصحف ووسائل تضخيم الأحداث بعد ذلك بواسطة برنامج Aims لإدارة الروبوتات.

تخريب حملات المنافسين

تقول «الغارديان»، فيبدو أن استراتيجية فريق «خورخي» تتمحور حول تعطيل أو تخريب الحملات المنافسة، حتى أن الفريق ادعى أنه أرسل لعبة جنسية تم تسليمها عبر أمازون إلى منزل أحد السياسيين، بهدف إعطاء زوجته الانطباع الخاطئ بأنه كان على علاقة غرامية.

وتثير الأساليب والتقنيات التي وصفها «فريق خورخي» تحديات جديدة لمنصات التكنولوجيا الكبيرة، التي كافحت لسنوات لمنع الجهات الشائنة من نشر الأكاذيب أو خرق الأمن على منصاتها، فيما يعد التحقيق دليلاً على وجود سوق خاص عالمي في المعلومات المضللة التي تستهدف الانتخابات سيقرع أيضًا أجراس الإنذار للديمقراطيات في جميع أنحاء العالم.

قد تسبب اكتشافات فريق خورخي إحراجًا للكيان الصهيوني، الذي تعرض لضغوط دبلوماسية متزايدة في السنوات الأخيرة بسبب تصديره للأسلحة الإلكترونية التي تقوض الديمقراطية وحقوق الإنسان.

يبدو أن حنان أجرى بعض عمليات التضليل من خلال شركة «Demoman International» الصهيونية المسجلة على موقع إلكتروني تديره وزارة الدفاع الصهيونية.

اجتماعات في 2022

تؤكد «الغارديان» أن الاجتماعات التي تم تصويرها سراً، كانت قد عُقدت بين شهري يوليو وديسمبر 2022، اقترب ثلاثة صحفيين - من راديو فرنسا وهآرتس وذا ماركر - من فريق خورخي متظاهرين بأنهم مستشارون يعملون لصالح دولة أفريقية غير مستقرة سياسياً أرادت المساعدة في تأخير الانتخابات.

تمت اللقاءات مع حنان وزملائه عبر مكالمات فيديو واجتماع شخصي في قاعدة فريق خورخي، وهو مكتب غير مميز في منطقة صناعية في موديعين، على بعد 20 ميلاً خارج تل أبيب.

ووصف حنان فريقه بأنه من ذوي الخبرة في عمليات التمويل وقيادة الحملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى استخدام «الحرب النفسية»، كما يعملون من ستة مكاتب حول العالم، وحضر الاجتماعات أربعة من زملاء حنان ، من بينهم شقيقه زوهار حنان الذي وصف بأنه الرئيس التنفيذي للمجموعة.

وقال حنان خلال عرضه للعملاء المحتملين إن فريقه منخرط في الانتخابات بإفريقيا ولديه فريق في عدداً من الدول من بينها اليونان، مشيرا إلى أنه نفذ 33 حملة على مستوى الانتخابات الرئاسية، فيما كانت بينها 27 حملة ناجحة.

في وقت لاحق، قال إنه شارك في «مشروعين رئيسيين» في الولايات المتحدة، لكنه ادعى عدم الانخراط مباشرة في السياسة الأميركية.

وخلال العرض أخبر «فريق خورخي» المراسلين أنهم سيقبلون المدفوعات بمجموعة متنوعة من العملات، بما في ذلك العملات المشفرة مثل البيتكوين أو النقد، فيما قال إنه سيتقاضى ما بين 6 و15 مليون يورو للتدخل في الانتخابات.

إدارة الروبوتات

يبدو أن برنامج إدارة الروبوتات الخاص بـ «خورخي»، قد نما بشكل كبير بحلول عام 2022، وفقًا لما قاله حنان للصحافيين السريين، فيما كشف أنه يسيطر على جيش متعدد الجنسيات يضم أكثر من 30 ألف شخصية غير حقيقية.

وأظهر حنان خلال العرض كيفية استخدام عشرات الصور الرمزية، وكيف يمكن إنشاء ملفات تعريف مزيفة خلال لحظات، باستخدام علامات التبويب لاختيار الجنسية والجنس ثم مطابقة صور الملف الشخصي بالأسماء.

قدرة على القرصنة

لعل أبرز العروض المثيرة للقلق التي قدمها حنان، كان قدرة فريقه على القيام بعمليات قرصنة، حيث أظهر كيف يمكنه اختراق حسابات Telegram و Gmail، فيما عرض حالة لاختراق حساب Gmail لرجل وُصف بأنه «مساعد رجل مهم» في الانتخابات العامة في كينيا، التي كانت على بعد أيام.

وقال حنان وهو ينقر على رسائل البريد الإلكتروني، ومجلدات المسودات، وجهات الاتصال: «اليوم إذا كان لدى شخص ما بريد Gmail، فهذا يعني أن لديه أكثر من مجرد بريد إلكتروني»، ثم أظهر كيف ادعى أنه قادر على الوصول إلى الحسابات على Telegram ، وهو تطبيق مراسلة مشفر.

وأضاف: «في بعض البلدان، يعتقد الناس أن تطبيق Telegram آمن».



وقال،- قبل أن يعرض شاشة ظهر فيها وهو يتنقل عبر اتصالات Telegram لأحد الاستراتيجيين الكينيين الذي كان يعمل لصالح Ruto في ذلك الوقت-، «سأريك كيف هو آمن» فيما أوضح كيف يمكن التلاعب بالوصول إلى Telegram لنشر العمليات السوداء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير بريطاني يفجر مفاجأة: فريق صهيوني تلاعب بالانتخابات حول العالم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير بريطاني يفجر مفاجأة: فريق صهيوني تلاعب بالانتخابات حول العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).