في إعلان نادر.. قوات فرنسية تشارك بعملية أمنية في كركوك (صور)

2023/02/15 | 22:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الدفاع، الأربعاء، مشاركة قوات فرنسية، في عملية أمنية في وادي الشاي في محافظة كركوك.

وقالت الدفاع في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن :"فرقة القوات الخاصة الفوج الثالث اللواء الثالث، شاركت ضمن واجب مشترك مع القوات الفرنسية في وادي الشاي".

وأشار البيان، الى "تدمير 8 مضافات للعدو، وتفجير 4 عبوات ناسفة، إضافة إلى تدمير نفقين للعدو".

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