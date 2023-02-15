الحرب في أوكرانيا.. عقوبات أوروبية جديدة على إيران لتزويدها روسيا بطائرات مسيرة

2023/02/15 | 22:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت المفوضية الأوروبية حزمة عقوبات جديدة تستهدف معاقبة الكيانات الإيرانية المسؤولة عن تزويد موسكو بطائرات بدون طيار، بحسب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

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