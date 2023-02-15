العراق يدعو الوكالة الامريكية للمُشارَكة بمُؤتمر المناخ المُزمعُ عقده بالبصرة

2023/02/15 | 22:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، دعوة إلى الوكالة الأمريكيَّة للتنميَّة الدوليَّة للمُشارَكة في مُؤتمر المناخ المُزمعُ عقده في البصرة في شهر أذار القادم.وذكرت الوزارة في بيان […]

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