جمعية العقارات الكندية: مبيعات المنازل تسجل أسوأ بداية لها منذ عام 2009

2023/02/15 | 22:51 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظهر المزيد من الأدلة أن سوق العقارات الكندية قد انهارت من أوجها.تقول جمعية العقارات الكندية (CREA) إن مبيعات المنازل سجلت أسوأ بداية لها لهذا العام في يناير منذ عام 2009.وفقًا لـ CREA، على أساس سنوي، انخفضت المبيعات بنسبة 37.1 في المائة على الصعيد الوطني في الشهر الأول من العام مقارنة بشهر يناير 2022 […]

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