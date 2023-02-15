الشبكي يكشف طبيعة الغش الحاصل بالوقود من قبل الاقليم

2023/02/15 | 23:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف النائب السابق عن محافظة نينوى محمد الشبكي، ان سلطات الاقليم تعمل على خلط البنزين بمواد اخرى بحجة جعله اكثر كفاءة، في حين ان مايجري هو عملية غش تتسبب باضرار في المركبات فضلا عن بيعه للمواطن باسعار مرتفعة مايدفع الكثير من الاهالي للتوجه نحو نينوى للتزود بالوقود.

وقال الشبكي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “السلطات في اقليم كردستان تعمل على اجراء عملية خلط للبنزين مع مادة النفثة وغيرها من المواد الارخص ثمناً من هذه المادة وبيع الوقود على المواطنين بسعر مرتفع جدا قياساً بما يباع في المحطات الاخرى خارج الاقليم”.

واضاف ان “الكثير من المشاكل تعانيها المركبات في الاقليم مايدفع اصحابها الى مرجعة مراكز الصيانة بشكل مستمر نتيجة رداءة الوقود بعد خلطه بمواد غير صحيحة وبيعه باسعار مرتفعة”.

وبين ان “وزارة النفط عملت على زيادة حصة محافظة نينوى في وقت يتوجه فيه اهالي الاقليم الى هذه المحافظة للحصول على الوقود بسعر مدعوم وارخص مما يباع في الاقليم، حيث ان زيادة الحصة زاد معها معدل التهريب للمشتقات وهو مايجعل المحافظة تعاني دائما من مشاكل في نقص الوقود”.

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