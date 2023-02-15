خطر جفاف ديالى لم ينته.. “50% من مناطقها مهددة”

2023/02/15 | 23:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس لجنة الزراعة النيابية الأسبق فرات التميمي، الأربعاء، ان خطر جفاف ديالى لم ينته رغم السيول الأخيرة، فيما شدد على ضرورة توسيع مبدأ حصاد المياه.

وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “الامطار الغزيرة التي هطلت في الأشهر 3 الماضية خلقت سيول بكميات جيدة بعضها تدفق الى بحيرات سدود ديالى ما أدى الى تحسن متفاوتة في قدراتها التخزينية لكن الوضع لايزال مثير للقلق لان حجم خزين بحيرة حمرين وهو الأهم لايزال دون مستوى الطموح”.

وأضاف، ان “خطر جفاف ديالى لم ينته و50% من مناطقها الزراعية مهددة بموسم قاسي إذا لم يجر ادامة البدائل المناسبة من اجل توفير الحد الأدنى من المياه لسقي الأراضي والبساتين”.

وأكد “ضرورة توسيع مبدا حصاد المياه في ديالى وإعادة احياء مشاريع عمرها عقود من السنين وضعت لمعالجة الازمات ومنها بناء سدود قرب الشريط الحدودي وتقنين استخدامات المياه وتطبين الأنهر والجداول”.

وتعاني ديالى منذ أشهر من جفاف قاس في مناطق واسعة رغم الامطار الغزيرة لكنها لم تؤد الى وصول سدود الى مرحلة الاطمئنان”.

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