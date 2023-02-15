عاليه نصيف: فاسدون يحاولون استهداف رئيس لجنة النزاهة

2023/02/15 | 23:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّرت النائبة عالية نصيف، الأربعاء،

من محاولات مجموعة من الاعضاء التي

وصفتهم بـ"الفاسدين" لاستهداف رئيس لجنة

النزاهة النيابية زياد الجنابي بطرق لا

تمت بصلة للعمل النيابي وتخالف أبسط

معايير النزاهة.

و

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