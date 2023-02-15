اختلس 400 مليون.. السجن ست سنوات على قائممقام سامراء سابقاً

2023/02/15 | 23:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم

الأربعاء، صدور حكمٍ حضوريٍّ بالسجن

بحقِّ قائممقام سامراء سابقاً؛

لاستغلاله وظيفته بغية الاستيلاء - بغير

حقٍّ - على مالٍ مملوكٍ للدولة.

وذكر بيان لدائرة التحقيقات

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