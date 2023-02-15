النزاهة تعلن تنفيذ مذكرة قبض بحق متهمين اختلسا 3.5 مليار دينار

2023/02/15 | 23:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة، الأربعاء، عن

تنفيذ مذكرة قبض بحق متهمين اختلسا نحو

3.5 مليار دينار.

وقالت الهيئة في بيان، إن "العمليَّة

التي نفذت بموجب مذكرة قضائيَّة، تمكن

فريق من مديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد

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