رحلات عاجلة لإجلاء العراقيين من تركيا وسوريا

2023/02/15 | 23:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة النقل، عن تسيير رحلات برية وجوية عاجلة لإجلاء العراقيين الراغبين في العودة من سوريا وتركيا.

وقالت الوزارة في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، ان "وزير النقل رزاق محيبس السعداوي وجه التشكيلات المعنية في الوزارة بتسيير رحلات عاجلة لإجلاء العراقيين الراغبين بالعودة والمتواجدين في سوريا براً، ومن تركيا برّاً وجواً، وتأمين نقلهم".

وأكد وزير النقل بحسب البيان، أن "وزارة الهجرة والمهجرين هي صاحبة المبادرة هذه، بحسب توجيه مجلس الوزراء".

وأشار البيان الى، أن "الوزارة تعمل على تهيئة كافة المستلزمات الخاصة بنقلهم".

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