رئيس حكومة الإقليم يصل الى باريس للقاء ماكرون

2023/02/15 | 23:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وصل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة رسمية على رأس وفد حكومي.

وذكر بيان لحكومة الإقليم تلتقه (بغداد اليوم)، ان بارزاني "سيلتقي خلال الزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدداً من كبار المسؤولين الفرنسيين".

وأضاف البيان، ان اللقاء "سيبحث آفاق تعزيز العلاقات بين إقليم كردستان والجمهورية الفرنسية على مختلف الصعد".

كما ستتناول الزيارة "آخر المستجدات في الساحة العراقية والمنطقة عامة، بالإضافة إلى مناقشة جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك" وفقا للبيان.

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