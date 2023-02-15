بدءاً من الليلة.. أجواء قطبية باردة جداً تستمر لأيام في العراق

2023/02/15 | 23:32 - المصدر: بغداد اليوم

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حذر متنبئ جوي، من أجواء قطبية "باردة جداً" في مناطق بالبلاد اعتباراً من هذه الليلة.

وقال صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك :"الهطول الثلجي متوقع الليلة ونهار الخميس على مرتفعات مدن اقليم كردستان، وربما يصل للمناطق المنخفضة الليلة وصباح الخميس في السليمانية بسبب شدة البرودة مع أمطار متجمدة".

وأشار الى "أجواء قطبية شديدة البرودة شمال وغرب البلاد" محذراً من "الإنجماد السطحي فجر الخميس والجمعة والسبت".

وتوقع عطية "أجواءً باردة جداً في باقي مدن وسط وجنوب البلاد اعتبارا من هذه الليلة وتشتد يوم الجمعة، على ان تخف شدة الموجة قليلا اعتبارا من الأحد المقبل، لتعود للارتفاع التدريجي بعد ذلك لتكون الأجواء دافئة فوق المعدل نهاية الأسبوع المقبل".

ودعا الى "الحذر من الإنجماد وتقلبات درجات الحرارة الحاد" متوقعاً "فترة من الهدوء في الطقس والاستقرار في الأجواء عدة أيام بسبب سيطرة مرتفع جوي".

ونوه عطية الى، ان "موسم الشتاء والأمطار والبرودة لم ينته بعد".

ولفت الى، ان "صور القمر الاصطناعي الأوروبي تشير الى اندفاع سحب المنخفض الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة، نحو الجنوب والشرق ولم يتبق سوى سحب متفرقة في مناطق من مدن البلاد".

وبين ان "سحب النفيض الباردة تندفع جنوب نينوى والأنبار نحو صلاح الدين والعاصمة بغداد الليلة، متوقعاً "هطول قطرات أو امطار خفيفة في الأنبار وصلاح الدين وكركوك وجنوب نينوى هذه الليلة فقط".

وقال عطية ان :"تواجد السحب وفرص هطول الأمطار سيستمر الليلة ونهار الخميس في السليمانية ومناطق من شمال وشرق أربيل وشرق دهوك".

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