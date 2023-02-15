الخطوط الجوية توضح حقيقة إيفاد مديرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية

2023/02/15 | 23:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نفت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، اليوم الاربعاء، الشائعات المغرضة التي روجتها صفحات صفراء ومسمومة في مواقع التواصل الاجتماعي، عن إيفاد مدير عام الشركة المهندس كريم كاظم حسين، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في دورات وغير ذلك.واكدت الشركة في بيان تلقته ايرث نيوز، أنها “لا تُقيم أي اهتمام للشائعات المغرضة التي تحاول […]

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