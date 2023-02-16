أمريكا تعبر عن قلقها المتزايد من شراكة روسيا والصين في خضم حرب أوكرانيا

2023/02/15 | 23:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت نائب وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، الأربعاء، إن الولايات المتحدة لديها "قلق متزايد" بشأن الشراكة بين الصين وروسيا - ودعم الصين لغزو روسيا لأوكرانيا.

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