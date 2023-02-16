2023/02/16 | 00:20 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: I_lC9Cv34-Y
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حسين الكناني: عصفورة بغداد اخطر من نور زهير على المجتمع العراقي| #كلام_معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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