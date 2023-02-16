ناقش سعر الصرف.. وكالة نون تنشر البيان المشترك الصادر عن الحكومتين العراقية والأمريكية

2023/02/16 | 00:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت الحكومتان العراقية والامريكية،

اليوم الأربعاء، بياناً مشتركاً للجنة

التنسيق العليا الأمريكية - العراقية،

تضمن جملة اتفاقات وتفاهمات.

وجاء في البيان الذي ورد لوكالة نون

الخبرية، أن "نائب رئيس ال

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