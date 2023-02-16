منظمة أمريكية: مطالب الوفد العراقي

2023/02/16 | 00:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

كشفت منظمة هيرتج الامريكية المقربة من البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، عن تراجع مطالب الوفد العراقي الذي يزور واشنطن حاليا برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين، من "الحصول على فترة اعفاء من القيود" الى "تخفيضها مؤقتا".

وقالت المنظمة من خلال تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، ان الوفد العراقي وبعد مواجهة طلباته بالحصول على فترة اعفاء من القيود الامريكية على نقل الدولار الى العراق، تراجع عن مطالبه السابقة واتجه نحو المطالبة بــ "إرخاء" القيود الحالية، بدلاً من إلغائها مؤقتاً".

ودعت المنظمة الرئيس الأمريكي جو بايدن الى "الرفض بأدب" لكل مطالب الوفد العراقي، مؤكدة ان النظام المصرفي في العراق "فاسد بالكامل ويضر بمصالح الشعب العراقي والامريكي بشكل مباشر"، على حد وصفها.

وأشارت الى ان السلطات العراقية حصلت على عشرين عام من الاعفاء الكامل من القيود، واصفة إياها بالمدة الكافية للتاقلم مع النظام العالمي الذي ما يزال العراق خارجا عنه" وفقاً للتقرير.

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