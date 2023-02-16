تقرير إيراني: لا يمكن للعراق الاستغناء عن غازنا رغم ضغوط واشنطن

2023/02/16 | 00:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أستبعد تقرير ايراني، استغناء العراق عن الغاز الإيراني في توليد الكهرباء في المنظور القريب رغم جهوده للاستثمار الأجنبي في هذا الجانب.

ونشرت شبكة (برس تي في) الإيرانية تقريراً اليوم الأربعاء وترجمته (بغداد اليوم)، قالت فيه، ان :"مخططات العراق لإجتذاب الاستثمار الأجنبي بهدف الحصول على الغاز الطبيعي لتشغيل مولدات الطاقة المحلية عبر استثمار الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط (لن تقلل) من اعتماد بغداد على طهران".

وأضافت الشبكة، ان العضو السابق في غرفة التجارة الإيرانية العراقية ورجل الاعمال الحالي حامد حسيني، اكد لها، بان "العراق وعلى الرغم من مساعيه لاستثمار الغاز تحت ضغوط أمريكية لتقليل الاعتماد على ايران، لكنه سيحتاج الى سنوات طويلة لتحقيق ذلك الهدف، وسيكون خلالها بحاجة ماسة الى استمرار تدفق الغاز الإيراني" على حد وصفه.

وأشارت الشبكة الايرانية الى، ان تصريحات المسؤول الإيراني السابق، تأتي على خلفية اعلان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اقامته "مفاوضات" مع شركات أمريكية خلال الزيارة التي يقوم بها حاليا الى واشنطن، بهدف الاتفاق على استثمار الغاز العراقي من قبل تلك الشركات.

وأكد حسيني أيضاً للشبكة، ان العراق سيبقى معتمدا على ايران لفترة طويلة لسد حاجته المحلية من استيراد البضائع والسلع،" مشددا على ان "العراق لن يستطيع سد حاجته المحلية المتنامية للسلع والبضائع دون التجارة مع ايران، حيث لا يملك العراق خيارا الان سوى استيراد من 20 الى 25 مليون طن من جارته الجمهورية الاسلامية، لان التوقف عن ذلك سيؤثر سلبا على السوق العراقي بشكل كبير"، على حد قوله.

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