الولايات المتحدة تشجب توقيف معارضين للرئيس التونسي

2023/02/16 | 00:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شجبت الولايات المتحدة، الأربعاء، توقيف سلطات تونس معارضين للرئيس قيس سعيد، ودعت إلى توخي الشفافية في الإجراءات القانونية.

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