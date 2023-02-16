بالصورة .. نادي الميناء يعلن عن شعاره الجديد

2023/02/16 | 00:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي الميناء الرياضي، عن شعاره الجديد الذي سيظهر على قمصان فرق النادي.وقال رئيس الهيئة الإدارية للنادي فرحان الفرطوسي إن “الهوية البصرية جزء مهم من اي عمل، لذا قررت الهيئة الادارية للنادي وبعد دراسة مستفيضة للعديد من التصاميم اعتماد شعار جديد للنادي وبما يتناسب مع تطلعات جماهيرنا وطموحهم”.

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نادي الميناء يعلن عن شعاره الجديد أولاً على ايرث نيوز.

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