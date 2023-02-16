بيان مشترك: أمريكا تعتبر إصلاحات العراق ستساعد على تعزيز الآفاق الاقتصادية

2023/02/16 | 00:43 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: أصدرت لجنة التنسيق العليا الأمريكية – العراقية بشأن اتفاقية الإطار التنسيقي...

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