برلماني يطالب الإسراع بإقرار قانون النفط والغاز: سينظم العلاقة بين بغداد واربيل

2023/02/16 | 00:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب عضو مجلس النواب، محمد سعدون السوداني، الأربعاء، بضرورة الإسراع بإقرار قانون النفط والغاز، وفيما أكد أن القانون سيُنظم العلاقة بين بغداد واربيل ، بين أن كردستان مطالب بالالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية.

وقال السوداني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “موضوع النفط والغاز يعد من أبرز المشاكل العالقة بين بغداد واربيل ، بالنتيجة يجب أن يحتكم الجميع الى قرارات المحكمة الاتحادية”.

وأضاف، أن “القضاء ولأكثر من مرة اثبت عدم دستورية عمليات بيع وتصدير النفط من قبل الإقليم دون العودة الى الحكومة الاتحادية”.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن “قانون النفط والغاز يفترض الإسراع بتشريعه لكي يتم حل هذه المشكلة”، مطالبا حكومة الإقليم بـ”الالتزام بقرارات الاتحادية والدستور اللذان يقفان على مسافة واحدة من الجميع”.

وأشار السوداني الى، أن “قانون النفط والغاز سينظم العلاقة بين الإقليم والمركز وسيضع النقاط فوق الحروف”.

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